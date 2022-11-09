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Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где встретился с кремлевскими пропагандистами.
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишут РИА Новости.
По его словам, Дмитрий Песков вернулся из захваченного РФ Луганска в ночь на 9 ноября. Он проводил там программу обучения для пропагандистов и прессслужб ЛНР и ДНР.
Сколько времени представитель диктатора провел в оккупированном Донбассе, не уточняется.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание США «прислушаться к обеспокоенности России» по гарантиям безопасности.
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Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск, где встретился с кремлевскими пропагандистами.
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишут РИА Новости.
По его словам, Дмитрий Песков вернулся из захваченного РФ Луганска в ночь на 9 ноября. Он проводил там программу обучения для пропагандистов и прессслужб ЛНР и ДНР.
Сколько времени представитель диктатора провел в оккупированном Донбассе, не уточняется.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом могло бы стать желание США «прислушаться к обеспокоенности России» по гарантиям безопасности.