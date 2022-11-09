В Украине начался отопительный сезон, несмотря на российские обстрелы, диверсии и кибератаки. Сейчас к теплу подключены около 60% всех объектов страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах — он достиг 100%.

По словам Дениса Шмыгаля, заполнение газохранилищ также продолжается.

— Относительно мягкая осень и экономия энергоресурсов все еще позволяет нам закачивать больше газа, чем мы его отбираем из газохранилищ, – добавил премьер-министр.

По состоянию на 8 ноября у Украины есть 14,6 млрд кубических метров газа в запасах: 98% этого ресурса — украинский.

На складах ТЭС и ТЭЦ хранят 1,5 млн. тонн угля — это почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

— Ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остается именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией, – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что 9 ноября будет приниматься решение о запуске отопительного сезона в Николаевской области.