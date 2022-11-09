Российский диктатор Владимир Путин посетит оккупированную часть Донбасса, но пока «конкретных планов» по поводу такой поездки нет.

Об этом заявил в среду, 9 ноября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.

— Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, конечно, — сказал он.

Дмитрий Песков пофантазировал о том, что Донбасс – это «российские регионы», и Путин «там будет».

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск , где встретился с кремлевскими пропагандистами.