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Российский диктатор Владимир Путин посетит оккупированную часть Донбасса, но пока «конкретных планов» по поводу такой поездки нет.
Об этом заявил в среду, 9 ноября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
— Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, конечно, — сказал он.
Дмитрий Песков пофантазировал о том, что Донбасс – это «российские регионы», и Путин «там будет».
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск , где встретился с кремлевскими пропагандистами.
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Российский диктатор Владимир Путин посетит оккупированную часть Донбасса, но пока «конкретных планов» по поводу такой поездки нет.
Об этом заявил в среду, 9 ноября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
— Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет на Донбасс, конечно, — сказал он.
Дмитрий Песков пофантазировал о том, что Донбасс – это «российские регионы», и Путин «там будет».
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков тайно посетил оккупированный Луганск , где встретился с кремлевскими пропагандистами.