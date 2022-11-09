В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.

Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует пропагандистское издание « Риа-Новости».

— Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент, — отметила она.

Накануне замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом. Кремль вроде бы ожидает, чтобы Украина «проявила добрую волю».