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В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.
Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует пропагандистское издание « Риа-Новости».
— Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент, — отметила она.
Накануне замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом. Кремль вроде бы ожидает, чтобы Украина «проявила добрую волю».
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.
Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует пропагандистское издание « Риа-Новости».
— Россия по-прежнему открыта для переговоров с Украиной — разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент, — отметила она.
Накануне замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом. Кремль вроде бы ожидает, чтобы Украина «проявила добрую волю».