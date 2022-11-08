Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство « РИА Новости », которое цитирует слова Андрея Руденко.

— С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия, чтобы Украина проявила добрую волю, — сказал Андрей Руденко.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для начала переговоров с Российской Федерацией.