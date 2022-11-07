Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий по началу переговоров с Российской Федерацией.
Об этом говорится в видеообращении главы государства.
— Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. как-то поставить на паузу, – подчеркнул Зеленский.
По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.
Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- Это абсолютно понятные условия, - добавил глава государства.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное – вывести свои войска с нашей территории.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий по началу переговоров с Российской Федерацией.
Об этом говорится в видеообращении главы государства.
— Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. как-то поставить на паузу, – подчеркнул Зеленский.
По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.
Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:
- Это абсолютно понятные условия, - добавил глава государства.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное – вывести свои войска с нашей территории.