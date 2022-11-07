Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий по началу переговоров с Российской Федерацией.

Об этом говорится в видеообращении главы государства.

— Главное для нас – информировать мир о продолжающейся российской агрессии о том дестабилизационном влиянии, которое Россия оказывает на весь мир. Когда мир сосредоточен на противодействии войне, энергетической и продовольственной кризисам, разрушению привычных международных отношений, климатическая повестка дня очевидно страдает. как-то поставить на паузу, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, каждый, кто серьезно рассматривает климатическую повестку дня, также серьезно должен рассматривать необходимость немедленно остановить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность Украины и принудить Россию к настоящим переговорам о мире.

Зеленский также назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

- Это абсолютно понятные условия, - добавил глава государства.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, однако для начала Кремль должен выполнить самое важное – вывести свои войска с нашей территории.