В Палату представителей США переизбрали двух не доживших до выборов двух демократов — Энтони Делуку в штате Пенсильвания и Барбару Купер в Теннесси.

Об этом пишут Fox News и Local Memphis, передает Укринформ.

В Пенсильвании с 85% голосов переизбрали бывшего конгрессмена от этого штата Энтони Делуку, скончавшегося 9 октября в возрасте 85 лет. В этой связи в штате вскоре состоятся внеочередные выборы.

Журналисты отмечают, что, возможно, некоторые избиратели действительно не знали о смерти Делуки, но другие, вероятно, предпочли идею внеочередных выборов вместо избрания кандидата третьей партии.

«Мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему (Энтони Делуки, — прим.) и его преданность демократическим ценностям, переизбрав его посмертно», — заявили демократы Палаты представителей.

В то же время в штате Теннесси выборы выиграла Барбара Купер, умершая 25 октября в возрасте 93 лет. Избирательная комиссия округа объяснила, что имя Купер осталось в бюллетене для голосования после ее неожиданной смерти «в соответствии с законом штата». В штате проведут внеочередные выборы, чтобы заполнить ее место.

На вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более ровная — от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.

Напомним, спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер также заявил, что Штаты вместе с союзниками и партнерами обсуждают возможности для обеспечения Украины необходимой техникой из-за умышленного разрушения Россией критически важной инфраструктуры.