Штаты вместе с союзниками и партнерами обсуждают возможности для обеспечения Украины необходимой техникой из-за умышленного разрушения Россией критически важной инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

— Да действительно российские ракетные удары вывели из строя значительную часть украинской энергетической инфраструктуры. Я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь, сказал он.

Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты обсуждают с другими государствами, какую эффективную поддержку можно обеспечить Украине в условиях блекаутов, охвативших значительную часть страны.

Он уточнил, что рассматриваются, в частности, возможные поставки генераторов, средств для очистки воды, обогревателей и т.п.

Напомним, Кабмин утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.