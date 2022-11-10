Афганским женщинам запретили посещать парки развлечений в Кабуле. Накануне министерство морали «Талибана» анонсировало ограничение доступа женщин к общественным паркам.

Об этом пишет Reuters.

Представитель Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока (MPVPV) подтвердил, что «Талибан» ограничит женщинам доступ к паркам, но не предоставил дополнительных подробностей. Согласно предыдущему правилу MPVPV, парки и, в частности, открытые места должны быть разделены по статье, а в определенные дни их смогут посещать только женщины.

Жительница Кабула Масума, попросившая опубликовать только имя по соображениям безопасности, планировала посетить парк вместе с внуком, но ей отказали.

— Когда мать приходит со своими детьми, им должны разрешить войти в парк, потому что эти дети не видели ничего хорошего [...] они должны играть и развлекаться. Я их очень просила, но они не пустили нас внутрь парка, и сейчас мы возвращаемся домой, – сказала она журналистам.

Сотрудники одного из парков развлечений в Кабуле подтвердили, что чиновники «Талибана» сказали им не пускать женщин в парк.

Напомним, неделю назад Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба. Люди выходят на митинги, устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны.