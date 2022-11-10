В Республиканской партии отреагировали на отступление российских войск из Херсона и призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине больше оружия, включая дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает CNS.

В частности, конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, Майкл Маккол призвал Байдена вооружить Украину «правильным оружием».

— Администрации Байдена давно пора предоставить Киеву все необходимое оружие, в том числе ATACM большей дальности, чтобы Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть не спровоцированные агрессивные войны, — заявил Майкл Маккол.

Маккол также добавил, что с «правильным оружием» Украина сможет отвоевать все захваченные Россией регионы.

Американское издание отмечает, что это не единственный республиканец, поддерживающий усиление военной помощи Украины. Член Палаты представителей Майк Роджерс (от Алабамы) еще в сентябре также высказался за то, чтобы предоставить Украине ракеты ATACM.

— Я не могу представить, насколько успешным было бы контрнаступление Украины, если бы президент Байден предоставил Украине все оружие большой дальности, о котором они просили, — сказал Майк Роджерс.

Ранее сообщалось, что США на данном этапе войны России против Украины не готовы передавать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса «воздух – земля» Hellfire. Пентагон отклонил запрос Украины.