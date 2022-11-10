США на данном этапе войны России против Украины не готовы передавать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса «воздух – земля» Hellfire. Пентагон отклонил запрос Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и чиновников, знакомых с решением.

Газета пишет, что Украина просила эти беспилотники несколько месяцев, однако Пентагон опасается, что предоставление Grey Eagle может привести к эскалации конфликта и сигнализировать России, что США предоставляют оружие, которое может атаковать цели внутри РФ.

Также в США есть опасения по поводу вероятности потери Grey Eagle на поле боя, что позволит россиянам и врагам Штатов изучить и получить передовые технологии.

Представитель General Atomics (производитель Grey Eagle) подтвердил, что компания была уведомлена о решении Пентагона.

Напомним, власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.