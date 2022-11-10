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Власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Больницы.
Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эмманюэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.
— Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1, – объяснил Себастьян Лекорню.
Как отметил глава Минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, заключавшееся в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.
Он также подчеркнул, что военная поддержка Украины не делает Францию частью конфликта.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно размещается артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Ранее сообщалось, что Великобритания передает Вооруженным силам Украины комплекты зимнего снаряжения.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Больницы.
Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эмманюэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.
— Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1, – объяснил Себастьян Лекорню.
Как отметил глава Минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, заключавшееся в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.
Он также подчеркнул, что военная поддержка Украины не делает Францию частью конфликта.
Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно размещается артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Ранее сообщалось, что Великобритания передает Вооруженным силам Украины комплекты зимнего снаряжения.