Власти Франции собираются передать Украине еще шесть гаубиц Caesar.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Больницы.

Он отметил, что речь идет о вооружениях, которые президент Эмманюэль Макрон обещал отправить Украине в рамках военной помощи.

— Мы доставим их в ближайшие недели. Пока мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения – гаубицы TRF1, – объяснил Себастьян Лекорню.

Как отметил глава Минобороны Франции, Париж выполнит свое обещание, заключавшееся в отправке Украине 24 гаубиц Caesar.

Он также подчеркнул, что военная поддержка Украины не делает Францию частью конфликта.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно размещается артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Ранее сообщалось, что Великобритания передает Вооруженным силам Украины комплекты зимнего снаряжения.