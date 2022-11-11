Россия обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру, чтобы сломить моральный дух населения.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в строительстве, с 10 октября Россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. На сегодняшний день они идут волнами. Последние интенсивные удары были нанесены 31 октября, когда впервые были атакованы плотины гидроэлектростанций.

— Удары привели к большим повреждениям передаточных станций и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали обычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это коснулось Киева, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, последствия ударов вряд ли будут ощущаться одинаково. Разрушение продолжающихся сетей из-за российских ударов почти наверняка повлияет на взаимосвязанные системы водоснабжения и отопления, что больше всего почувствует население зимой, когда потребность в них возрастет.

Российские удары по объектам выработки и передачи электроэнергии оказывают непомерное влияние на гражданское население Украины, неизбирательно затрагивая такие важные функции, как здравоохранение и отопление.

— Приоритет сохраняющейся приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями четко свидетельствует о намерении России нанести удар по моральному духу гражданского населения, – уверены в Минобороны Британии.

Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. По состоянию на 10:00 известно о шести погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар России по пятиэтажке в Николаеве. Он назвал это «циничным ответом государства-террориста на украинские успехи на фронте».