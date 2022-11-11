Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар России по пятиэтажке в Николаеве.

Он назвал это «циничным ответом государства-террориста на украинские успехи на фронте»

- Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не покидает свою гнусную тактику. А мы не оставляем нашей борьбы. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев, – говорит Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку в Николаеве. По состоянию на 09:20 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела троих погибших, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Поисково-спасательная операция продолжается.