Президент Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

— Были заслушаны доклады Главнокомандующего Вооруженными силами и командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой. Отдельное внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта, говорится в сообщении.

Участники заседания также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях.

Кроме того, члены Ставки обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановления пострадавших в результате обстрелов объектов.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками оперативных направлений и руководитель Офиса Президента.

К заседанию присоединились министры внутренних дел Денис Монастырский, иностранных дел Дмитрий Кулеба, инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар России по пятиэтажке в Николаеве.

Ночью 11 ноября российские террористы попали в пятиэтажку.