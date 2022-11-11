Россия и Беларусь продолжили обучение региональной группировке войск так называемого союзного государства по меньшей мере до 21 ноября.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн».

График продолжения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом:

227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 19.11;

Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 18.11;

Полигон «Брестский» 38 едшбр. (Брестский район) до 19:11;

Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 20.11;

212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 18.11;

230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) до 21.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 20.11;

Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 20.11.

Мониторинговая группа сообщает, что общее количество продлений с 29 апреля составило 29 недель.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.