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Россия и Беларусь продолжили обучение региональной группировке войск так называемого союзного государства по меньшей мере до 21 ноября.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн».
График продолжения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом:
Мониторинговая группа сообщает, что общее количество продлений с 29 апреля составило 29 недель.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.
|
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Россия и Беларусь продолжили обучение региональной группировке войск так называемого союзного государства по меньшей мере до 21 ноября.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн».
График продолжения учений на белорусских полигонах выглядит следующим образом:
Мониторинговая группа сообщает, что общее количество продлений с 29 апреля составило 29 недель.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ обратились к группировке военных в Беларуси, предложив им сдаться и сохранить свое вооружение.