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Вооруженные силы Украины на освобожденных южанских территориях обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.
Об этом руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила в эфире марафона «FREEДОМ» 11 ноября
— Техника есть (оставлена оккупантами – прим.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже альтернативными переправами, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы заброшенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно свернем уже как снаряды в обратную сторону, - сказала она.
Она добавила, что есть много заминированных территорий и «ловушек», которые покинули россияне, в том числе растяжки. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.
— Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения, – сказала она.
Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Вооруженные силы Украины на освобожденных южанских территориях обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.
Об этом руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила в эфире марафона «FREEДОМ» 11 ноября
— Техника есть (оставлена оккупантами – прим.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже альтернативными переправами, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы заброшенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно свернем уже как снаряды в обратную сторону, - сказала она.
Она добавила, что есть много заминированных территорий и «ловушек», которые покинули россияне, в том числе растяжки. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.
— Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения, – сказала она.
Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.