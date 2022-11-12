Вооруженные силы Украины на освобожденных южанских территориях обнаружили российские танки, артиллерию и другую технику, которую оккупантам не удалось переправить через Днепр во время отступления.

Об этом руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк заявила в эфире марафона «FREEДОМ» 11 ноября

— Техника есть (оставлена оккупантами – прим.). Она рассредоточена. Основную массу они пытались эвакуировать и перемещали даже альтернативными переправами, которые для этого не предусмотрены. Нашими подразделениями зафиксированы заброшенные и артиллерийские установки, и танки, и бронемашины. По полям собираем то, что есть, что пригодно – обязательно свернем уже как снаряды в обратную сторону, - сказала она.

Она добавила, что есть много заминированных территорий и «ловушек», которые покинули россияне, в том числе растяжки. Поэтому возвращаться на деоккупированные территории пока небезопасно для гражданских.

— Возвращаться пока рано. Оккупанты во время отступления миновали объекты критической инфраструктуры, прекращали электроснабжение, обрывали водопроводы и газопроводы, ухудшали ситуацию с теплоснабжением. Поэтому очень много коммуникаций повреждено. Восстанавливать их под обстрелами очень сложно. Рекомендуем воздержаться от возвращения, – сказала она.

Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушение дамбы в Новой Каховке, а также переправы и мосты на Херсонщине.