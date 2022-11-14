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Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства, одобренный в первом чтении. Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, в результате оккупации Россией территорий.
Об этом сообщает издание Meduza.
Да, Владимир Путин дополнил перечень преступлений, за которые можно лишать гражданство. В список вошли:
Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от того, когда было совершено преступление, добавило издание.
Напомним, принудительная российская паспортизация граждан Украины проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением.
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Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства, одобренный в первом чтении. Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, в результате оккупации Россией территорий.
Об этом сообщает издание Meduza.
Да, Владимир Путин дополнил перечень преступлений, за которые можно лишать гражданство. В список вошли:
Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от того, когда было совершено преступление, добавило издание.
Напомним, принудительная российская паспортизация граждан Украины проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением.