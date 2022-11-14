Президент России Владимир Путин внес поправку в законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства, одобренный в первом чтении. Норма будет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а, например, в результате оккупации Россией территорий.

Об этом сообщает издание Meduza.

Да, Владимир Путин дополнил перечень преступлений, за которые можно лишать гражданство. В список вошли:

распространение «фейков» о вооруженных силах ВС РФ и дискредитации русской армии;

надругательство над флагом и гербом России;

участие в деятельности нежелательной организации;

призывы к сепаратизму;

посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к «экстремизму».

Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от того, когда было совершено преступление, добавило издание.

Напомним, принудительная российская паспортизация граждан Украины проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением.