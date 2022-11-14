В понедельник одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной.

Об этом передает корреспондент « Укринформа » в Нью-Йорке.

На рассмотрение Генассамблеи будет вынесен документ под названием «Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины», подготовленный Украиной при соавторстве около полусотни стран. Среди них государства Европы, Австралия, США, Новая Зеландия, Микронезия.

Документ содержит признание странами ООН необходимости создания международного механизма возмещения ущерба, нанесенного Украине Российской Федерацией, и рекомендации государствам по созданию международного реестра убытков. Речь идет о документировании доказательств и информации о вреде, потере или увечьях, причиненных войной физическим и юридическим лицам, а также государству Украины.

Заседание Генассамблеи начнется в 10:00 (17:00 по Киеву).

Напомним, глава ОВА Виталий Ким надеется на помощь международных партнеров и репарации РФ в восстановлении Николаевщины.