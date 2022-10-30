Восстанавливать поврежденные российскими ракетами дома на территории Николаевской области планируют за средства международных партнеров и репарации, которые будут платить РФ после завершения войны.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью «Общественному».

— Масштабы разрушений разные. Села, которые оккупированы, в серой зоне, там, где постоянно под обстрелом, там почти нет людей и разрушения значительны. Дальше от фронта, 10-20 и более километров, там разрушения уже не так велики и сказать, что все разрушено до основания, нельзя. Отдельные населенные пункты повреждены на 70% и больше. Но даже те, кто с начала войны находятся на линии фронта, подлежат восстановлению, и мы планируем их восстановить. Люди смогут вернуться именно в свои дома, – рассказал Виталий Ким.

Он также добавил, что государственная программа предусматривает компенсации украинцам, дома которых были повреждены, однако в ОВА также рассчитывают на поддержку международных партнеров и репарации РФ.

– История такая есть. Это государственная программа, которая будет реализовываться вообще. Я очень надеюсь и на помощь иностранных партнеров, и на репарации, которые будет платить Россия после завершения войны, – добавил Виталий Ким.

Напомним, по состоянию на 6 октября с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 12 тысяч 40 гражданских объектов.