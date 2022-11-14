Украина будет ключевой темой для обсуждения Совета министров иностранных дел, которое состоится сегодня в Брюсселе на уровне глав внешнеполитических ведомств, и завтра – на уровне министров обороны, при этом ЕС придерживается позиции, что Украина будет сама решать, что ей делать с возможностью переговоров с Россией..

Об этом перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает «Укринформ».

— Украина сама решать, что делать. Наша обязанность – поддержать их, – заметил Жозеп Боррель, отвечая на вопросы прессы относительно предложений начать переговоры между Украиной и Россией после отступления российской армии из Херсона.

Он отметил, что в течение двух дней европейские члены правительства будут уделять внимание развитию ситуации в Украине и продолжению ее поддержки в борьбе против российского вторжения.

— Сегодня будет важно решение по созданию тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсудили и приняли это решение в рекордно короткое время, поэтому оно должно получить оперативную способность через несколько недель. Она будет (развернута) в Польше, и многие страны хотят участвовать в этой миссии, которая будет тренировать около 15 тысяч украинских военнослужащих, — сказал Высокий представитель ЕС.

Он назвал «очень хорошими» новости, поступающие из Украины по поводу отступления российских войск из Херсона.

- Российская армия отступает, и это очень хорошая новость. Это значит, что стратегия поддержки Украины военным путем была верна. Мы должны продолжать поддерживать Украину, военным путем, в пределах наших возможностей, а также оказывая давление на Россию, донося до остального мира истоки последствий этой войны, - сказал Жозеп Боррель.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной.