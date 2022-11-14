Европейский Союз готов к попытке ограничения цен на российскую нефть, чтобы разорить военную казну России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Bloomberg.

— Европейский союз «готов начать» попытку установить предел цен на российскую нефть, заявила в понедельник президент его исполнительного органа Урсула фон дер Ляйен, — говорится в сообщении.

По словам чиновника, ограничение цен необходимо, в частности, для противодействия российской агрессии против Украины.

– Мы установили все необходимые инструменты в Европейском союзе. Важно не только опустошить военную казну России, но очень важно, чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен, — подчеркнула она.

По словам фон дер Ляен, возможный уровень цен на российскую нефть еще не определен.

Напомним, что в понедельник одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной.