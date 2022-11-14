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Президент США Джо Байден в понедельник встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Это первая его встреча с Си в статусе президента – в последний раз они виделись, когда Байден был вице-президентом во времена Барака Обамы.
О цене пишет Reuters.
Встреча прошла на полях саммита G20. Байден и Си пожали друг другу руки перед флагами КНР и США на встрече в отеле Mulia.
Ожидается, что во время переговоров они коснутся темы Тайваня и вторжения России в Украину.
В последние годы отношения США и Китая были напряженными из-за Гонконга, Тайваня и американскими ограничениями против китайских технологий. Но официальные лица США заявили, что за последние два месяца как Пекин, так и Вашингтон прилагали усилия для восстановления отношений.
За время вступления в должность президента Джо Байден имел пять телефонных разговоров с Си Цзиньпином. Лидер КНР в последние годы имел очень ограниченное количество персональных встреч с лидерами стран на фоне пандемии коронавируса.
напомним, что в понедельник одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной.
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Президент США Джо Байден в понедельник встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Это первая его встреча с Си в статусе президента – в последний раз они виделись, когда Байден был вице-президентом во времена Барака Обамы.
О цене пишет Reuters.
Встреча прошла на полях саммита G20. Байден и Си пожали друг другу руки перед флагами КНР и США на встрече в отеле Mulia.
Ожидается, что во время переговоров они коснутся темы Тайваня и вторжения России в Украину.
В последние годы отношения США и Китая были напряженными из-за Гонконга, Тайваня и американскими ограничениями против китайских технологий. Но официальные лица США заявили, что за последние два месяца как Пекин, так и Вашингтон прилагали усилия для восстановления отношений.
За время вступления в должность президента Джо Байден имел пять телефонных разговоров с Си Цзиньпином. Лидер КНР в последние годы имел очень ограниченное количество персональных встреч с лидерами стран на фоне пандемии коронавируса.
напомним, что в понедельник одиннадцатая чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной.