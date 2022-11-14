Совет Европейского Союза 14 ноября ввел новые санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), а также российских экспертов по химическому оружию.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Также в список ограничений попала компания MHD Nazier Houranieh & Sons, которая поставляет в Сирийский научно-исследовательский центр материалы, используемые для производства систем доставки химического оружия.

Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия сейчас распространяются на 25 человек и три организации. Подсанкционным лицам запрещен въезд в страны Европейского Союза, а их активы в ЕС заморозят.

Напомним, Европейский Союз планирует ввести дополнительные санкции против Ирана . Причиной тому является жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.