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Совет Европейского Союза 14 ноября ввел новые санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), а также российских экспертов по химическому оружию.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
Также в список ограничений попала компания MHD Nazier Houranieh & Sons, которая поставляет в Сирийский научно-исследовательский центр материалы, используемые для производства систем доставки химического оружия.
Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия сейчас распространяются на 25 человек и три организации. Подсанкционным лицам запрещен въезд в страны Европейского Союза, а их активы в ЕС заморозят.
Напомним, Европейский Союз планирует ввести дополнительные санкции против Ирана . Причиной тому является жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Совет Европейского Союза 14 ноября ввел новые санкции против сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), а также российских экспертов по химическому оружию.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
Также в список ограничений попала компания MHD Nazier Houranieh & Sons, которая поставляет в Сирийский научно-исследовательский центр материалы, используемые для производства систем доставки химического оружия.
Ограничительные меры ЕС против использования и распространения химического оружия сейчас распространяются на 25 человек и три организации. Подсанкционным лицам запрещен въезд в страны Европейского Союза, а их активы в ЕС заморозят.
Напомним, Европейский Союз планирует ввести дополнительные санкции против Ирана . Причиной тому является жестокое подавление протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.