В США изучают, как модифицировать мощный беспилотник Gray Eagle, вооруженный ракетами Hellfire для нужд Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Модификации этого смертоносного дрона могут сделать менее опасным потенциальный урон этих беспилотников в случае попадания их в противника. Возможно, это повысит вероятность, что Украина получит беспилотники, пишут журналисты.

— Существуют конкретные и очень технические настройки, которые могут быть сделаны… Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны, — сказал представитель Конгресса.

Без этих изменений Gray Eagle, который может нести четыре ракеты Hellfire и летать на высоте более 7,5 километров в течение почти 30 часов, вероятно, не будет в будущих списках военной помощи, выделенной Украине, отмечает CNN.

— До сих пор реальный интерес в предоставлении этой конкретной системы, при условии, что мы сможем внести необходимые модификации, и они все еще будут полезны Украине на поле боя, — сказал американский чиновник.

Кроме смертоносной силы ракет Gray Eagle может предоставить украинским силам больше возможностей собирать разведывательные данные и проводить разведку на большом расстоянии, расширить помощь наземной артиллерии в наведении целей и борьбу с беспилотниками, которыми руководит Россия, пишет СNN.

Ранее сообщалось, что армия США заключила с компанией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму более 520 миллионов долларов на поставку управляемых реактивных систем залпового огня (HIMARS) для пополнения американских арсеналов.