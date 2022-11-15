Президент США Джо Байден на полях саммита G20 обсудил с госпожой премьер-министром Италии Джорджей Мэлони продолжение поддержки Украины. Речь также шла о привлечении Россию к ответственности за ее агрессию.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Там добавили, что лидеры встретились для координации ответа на ряд глобальных вызовов.

— Включая вызовы Китайской Народной Республики, климатический кризис и использование Россией энергии как оружия. Оба лидера также обсудили свое обязательство продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, и привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, - отметили в сообщении.

Украина является одной из главных тем нынешнего саммита «двадцатки», который проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский выступал на мероприятии с помощью видеосвязи. Очно делегацию Украины представляет посол в Индонезии.

Напомним, что президент США Джо Байден приветствовал украинцев с деоккупацией Херсона. Он подчеркнул, что США не будут вовлечены в какие-либо переговоры о мире в Украине без Украины.