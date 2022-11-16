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Президент Владимир Зеленский своим визитом в освобожденный Херсон показал, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, убежден представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.
— Зеленский ясно дал понять во время своего визита в Херсон вчера, что они будут возвращать свои территории, чтобы восстановить суверенитет, — сказал Джон Кирби.
Он также подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях будет вести переговоры с Россией, а США и дальше будут поддерживать Украину, чтобы она могла одержать победу на поле боя.
Напомним, находившийся с визитом в освобожденном Херсоне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему приехал, несмотря на угрозу обстрелов города со стороны россиян.
Президент Владимир Зеленский своим визитом в освобожденный Херсон показал, что Украина продолжит освобождать временно оккупированные территории, убежден представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.
— Зеленский ясно дал понять во время своего визита в Херсон вчера, что они будут возвращать свои территории, чтобы восстановить суверенитет, — сказал Джон Кирби.
Он также подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях будет вести переговоры с Россией, а США и дальше будут поддерживать Украину, чтобы она могла одержать победу на поле боя.
Напомним, находившийся с визитом в освобожденном Херсоне президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему приехал, несмотря на угрозу обстрелов города со стороны россиян.