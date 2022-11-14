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Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в освобожденном Херсоне, объяснил, почему приехал, несмотря на угрозу обстрелов города со стороны россиян.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы ведущего-путешественника, журналиста Дмитрия Комарова.
— А как же херсонский арбуз?, — сначала пошутил президент. — Если честно, важно быть здесь. Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Вы ведь тоже здесь, мы говорим о Херсоне. Мне кажется, нужно быть здесь, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наш флаг. А еще по-человечески очень хочется получить эмоции, энергию от людей. Это тоже мотивирует, — объяснил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посещает недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
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Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в освобожденном Херсоне, объяснил, почему приехал, несмотря на угрозу обстрелов города со стороны россиян.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы ведущего-путешественника, журналиста Дмитрия Комарова.
— А как же херсонский арбуз?, — сначала пошутил президент. — Если честно, важно быть здесь. Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Вы ведь тоже здесь, мы говорим о Херсоне. Мне кажется, нужно быть здесь, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наш флаг. А еще по-человечески очень хочется получить эмоции, энергию от людей. Это тоже мотивирует, — объяснил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посещает недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.