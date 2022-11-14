Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в освобожденном Херсоне, объяснил, почему приехал, несмотря на угрозу обстрелов города со стороны россиян.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы ведущего-путешественника, журналиста Дмитрия Комарова.

— А как же херсонский арбуз?, — сначала пошутил президент. — Если честно, важно быть здесь. Все рискуют: военные рискуют каждый день, журналисты рискуют. Вы ведь тоже здесь, мы говорим о Херсоне. Мне кажется, нужно быть здесь, поддерживать херсонцев, поддерживать людей. Чтобы они чувствовали, что мы не только об этом говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, поднимаем наш флаг. А еще по-человечески очень хочется получить эмоции, энергию от людей. Это тоже мотивирует, — объяснил Владимир Зеленский.