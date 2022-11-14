Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает Reuters.

– Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, – сказал он военным.

Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.