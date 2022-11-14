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Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Об этом сообщает Reuters.
– Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, – сказал он военным.
Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил недавно освобожденный от российских оккупантов Херсон.
Об этом сообщает Reuters.
– Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны, – сказал он военным.
Владимир Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.