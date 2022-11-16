Президент Польши Анджей Дуда на ночном совещании Бюро национальной безопасности заявил, что пока нет четких доказательств того, кто запустил ракету, однако, вероятнее всего, она была российской.

Об этом пишет его пресс-служба.

— Сейчас у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету, продолжается расследование. Скорее всего, это была ракета российского производства, но сейчас это все расследуют, – сказал он.

Анджей Дуда добавил, что провел международные консультации с союзниками, в том числе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцом.

— Президент Джо Байден ясно и ясно дал понять, что Соединенные Штаты полностью поддерживают свои союзы и с нами; все положения Североатлантического договора и союзнические обязательства остаются в силе, – подчеркнул польский президент.

Он также заверил, что Североатлантический альянс находится в готовности.

— Мы усилили боеспособность Вооруженных сил, некоторых подразделений, в частности, ПВО. Наши самолеты сегодня в польском небе, они будут также поддерживать союзные самолеты в охране нашего неба. Хочу вас заверить, что мы действуем очень спокойно, очень взвешенно, никаких поспешных решений не принимаем. Польские солдаты на месте, союзники поддерживают нас, все союзнические обязательства по отношению к нам выполняют, – сказал он.

Анджей Дуда подчеркнул, что «ничего не указывает на то, что в это время будут проходить дальнейшие события такого типа».

— Пока можно сказать, что событие было единичным событием, – считает польский президент

По его словам, предположительно, что 16 ноября посол Польши в НАТО Томаш Шатковский подаст заявку на активацию ст. 4 Североатлантического договора, предусматривающего созыв всех членов Североатлантического союза для консультаций по безопасности.

Напомним, трое американских чиновников говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны , пытавшаяся сбить российскую ракету.