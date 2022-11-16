Трое американских чиновников говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, пытавшаяся сбить российскую ракету.

Об этом пишет The Associated Press, не называя имена своих источников.

Эта информация противоречит заявлению высокопоставленного представителя американской разведки, ранее заявившего, что это россияне запустили ракету на польскую территорию.

Также падение ракеты, убившей двух человек, прокомментировал президент США Джо Байден. Он тоже говорит, что есть предварительная информация, опровергающая, что именно россияне запускали ракету.

— Я не хочу этого говорить, пока мы не полностью расследуем это. За траекторией маловероятно, что ракету выпустили из России, но увидим, — сказал американский президент.

Президент США Джо Байден созвал 16 ноября экстренную встречу с мировыми лидерами, собравшимися на саммит глав G20 в Индонезии, после того, как два человека погибли в Польше в результате взрывов.

Во встрече приняли участие лидеры США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании. Все, кроме Японии, являются членами НАТО, в которую также входит Польша.

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.