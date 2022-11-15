Высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.

Представитель польского правительства Петр Мюллер не подтвердил эту информацию от неназванного чиновника, но сказал, что руководство страны проводит экстренное совещание из-за «кризисной ситуации». Правительство не приводит деталей относительно того, связано ли заседание с российским массированным обстрелом Украины.

Польские СМИ ранее сообщали, что два человека погибли 15 ноября после попадания ракеты в Пшеводуве, польской деревне вблизи границы с Украиной.

Пострадала и оставшаяся частично без света соседняя Молдова из-за российских обстрелов Украины 15 ноября.

По числу выпущенных Россией ракет удар 15 ноября не уступает первому такому массированному нападению, совершенному 10 октября. Результатом является то, что украинские энергетики объявили о применении экстренных отключений. Миллионы людей остались без света в Киеве, Харькове, Житомире, Львове и других городах. Кроме того, в результате ударов по Украине обесточивание наблюдалось и в соседней Молдове.