Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает провокацией утверждать о происхождении упавшей на территории Польши ракеты из России.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на полях саммита G20, сообщает Bloomerg .

- Я уважаю заявление России. Для нас важны слова России: «мы к этому не причастны, – заявил он.

Реджеп Эрдоган планирует провести разговор с президентом РФ по возвращении с саммита на Бали.

Напомним, вчера во время массированной ракетной атаки России на Украину в польском населенном пункте рухнула ракета. Два человека погибли. Предварительные данные свидетельствуют, что она была выработана в России, однако президент США Джо Байден отметил, что это не означает, что ракета была запущена из РФ.

Президент Польши Анджей Дуда созвал на 16 ноября заседание СНБО. Он также заявил, что по состоянию на вчера не было однозначных доказательств того, кто запустил попавшую на территорию Польши ракету.

Трое американских чиновников говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны , пытавшаяся сбить российскую ракету.