Президент США Джо Байден провел совещание с союзниками по массированным ракетным ударам по Украине 15 ноября и падению ракеты на территории Польши.

Во встрече принимали участие немецкий канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, премьеры Канады, Италии, Японии, Великобритании и главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйн, и Европейского совета, Шарль Мишель.

Встреча длилась полтора часа, что свидетельствует о максимальной серьезности ситуации. Около десяти утра Джо Байден вышел к журналистам с кратким заявлением.

Он сказал, что «проинформировал союзников о своих разговорах с Дудой и Столтенбергом"; «штаты поддержат польское расследование, чтобы выяснить, что произошло; заявил, что действия России «совершенно бессовестны» — потому что в момент, когда мир собрался на G-20, чтобы призвать к деэскалации, Россия продолжает эскалацию в Украине и совершает «десятки ракетных атак».

Отвечая на вопрос, рано ли говорить, что ракета прилетела из России, Джо Байден сказал, что есть «предварительная информация, которая это опровергает», но он «не хочет это обсуждать, пока мы полностью не расследуем». Когда президента спросили, идет ли речь о применении статьи 4 или 5 статьи Устава НАТО, Джо Байден сказал, что будет встреча послов западных государств при альянсе, которая должна обсудить этот вопрос.

*Материал создан при поддержке ОО «Интерньюз-Украина» в рамках проекта «Медийная программа в Украине», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняемого международной организацией Internews.