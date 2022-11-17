Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что планирует уделять меньше времени соцсети. Поэтому он хочет найти нового руководителя и завершить организационную реструктуризацию компании на этой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Илон Маск отметил это, давая показания в суде штата Делавер. Однако позже он написал в Twitter, что будет дальше руководить соцсетью, пока ситуация в компании не стабилизируется, хотя это «займет некоторое время».

Твит Илон Маска появился после того, как бывший гендиректор соцсети Джек Дорси заявил, что не согласится на должность генерального директора Twitter.

Также Илон Маск анонсировал появление длинных твитов в соцсети.

— Возможность делать длинные твиты появится в скором времени, – написал он в микроблоге.

Напомним, в течение первой недели после того, как Илон Маск приобрел Twitter, ежедневный рост числа пользователей достиг максимальных показателей.