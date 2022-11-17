|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|06:57
|Захід сонця:
|16:16
|Температура завтра:
|+6 C°
|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|16:10
|Температура завтра:
|-1 C°
Германия берет на себя расходы по транспортировке в размере $14 миллионов для судна с пшеницей из Украины в Эфиопию.
Об этом объявило посольство ФРГ в Украине.
Немецкое представительство отметило, что 25 000 тонн пшеницы, предоставленной Украиной, уже на пути в Эфиопию.
— Таким образом, Украина проявляет большую солидарность с людьми в Северо-Восточной Африке в то время, когда сама нуждается в поддержке. Германия поддерживает инициативу через Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) и берет на себя расходы по транспортировке в размере 14 миллионов долларов для судна, вышедшего на этой неделе из порта в Одессе. 1,6 миллиона человек в Эфиопии смогут получить зерно, которое покроет их потребности минимум на один месяц, - подчеркнуло посольство.
Дипломатическое представительство подчеркнуло, что это также демонстрирует, что Черное море должно оставаться открытым, потому что миру нужно украинское зерно.
Напомним, украинская сторона официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.
Германия берет на себя расходы по транспортировке в размере $14 миллионов для судна с пшеницей из Украины в Эфиопию.
Об этом объявило посольство ФРГ в Украине.
Немецкое представительство отметило, что 25 000 тонн пшеницы, предоставленной Украиной, уже на пути в Эфиопию.
— Таким образом, Украина проявляет большую солидарность с людьми в Северо-Восточной Африке в то время, когда сама нуждается в поддержке. Германия поддерживает инициативу через Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) и берет на себя расходы по транспортировке в размере 14 миллионов долларов для судна, вышедшего на этой неделе из порта в Одессе. 1,6 миллиона человек в Эфиопии смогут получить зерно, которое покроет их потребности минимум на один месяц, - подчеркнуло посольство.
Дипломатическое представительство подчеркнуло, что это также демонстрирует, что Черное море должно оставаться открытым, потому что миру нужно украинское зерно.
Напомним, украинская сторона официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.