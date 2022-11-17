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Министр финансов Британии Джереми Хант признал, что британская экономика находится в рецессии.
Согласно прогнозам, в следующем году британская экономика сократится на 1,4%, пишет BBC.
Джереми Хант объяснил, что на экономику влияют глобальные факторы, в частности война в Украине, следствием которой явился резкий рост цен на энергоносители и продукты питания.
По словам министра, Британия оказалась менее подготовленной, чтобы справиться с такими потрясениями, чем некоторые конкуренты.
В правительстве прогнозируют, что Британию ожидает относительно неглубокая, но затяжная рецессия, и это будет иметь последствия для домохозяйств по всей стране. Если отдельные прогнозы Банка Англии оправдаются, безработица может достигнуть 6,5% – еще один миллион человек может остаться без работы.
Напомним, Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года – экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Министр финансов Британии Джереми Хант признал, что британская экономика находится в рецессии.
Согласно прогнозам, в следующем году британская экономика сократится на 1,4%, пишет BBC.
Джереми Хант объяснил, что на экономику влияют глобальные факторы, в частности война в Украине, следствием которой явился резкий рост цен на энергоносители и продукты питания.
По словам министра, Британия оказалась менее подготовленной, чтобы справиться с такими потрясениями, чем некоторые конкуренты.
В правительстве прогнозируют, что Британию ожидает относительно неглубокая, но затяжная рецессия, и это будет иметь последствия для домохозяйств по всей стране. Если отдельные прогнозы Банка Англии оправдаются, безработица может достигнуть 6,5% – еще один миллион человек может остаться без работы.
Напомним, Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2022 года – экономика упала на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.