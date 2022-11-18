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США увеличат контингент своих военных в Германии, в частности, в Баварии – на 1000 солдат.
Об этом сообщает правительство земли Бавария.
— Армия США размещает более 1000 дополнительных военнослужащих в Баварии. Инвестиции (предусмотрены на это) – около 1,6 миллиарда долларов до 2032 года, – говорится в сообщении.
США объявили о своем решении 16 ноября. Речь идет о дополнительных двух подразделениях — 7-й инженерной бригаде и 1-м батальоне 57-го артиллерийского полка ПВО. Батальон противовоздушной обороны реорганизован и передан в состав 52-й артиллерийской бригады ПВО.
Военнослужащие и члены семей будут дислоцированы в Ансбахе.
Кроме того, США объявили об инвестициях около 1,6 миллиарда долларов в американский гарнизон в Ансбахе, в который также входит объект Иллесхайм. Инвестиции рассчитаны до 2032 года.
Глава земельной канцелярии Флориан Херрманн приветствовал новость, назвав это «ценным сигналом в трансатлантическом партнерстве в области безопасности». По его словам, «для архитектуры безопасности в Германии и Европе очень важно, что США расширяют присутствие своих войск и что мы вместе посылаем сигнал силы и единства восточному флангу НАТО».
Президент США Джо Байден объявил о размещении дополнительных войск США в Европе на саммите НАТО в Мадриде.
Его предшественник, Дональд Трамп, наоборот, собирался уменьшить американский военный контингент в ФРГ.
Напомним, США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
США увеличат контингент своих военных в Германии, в частности, в Баварии – на 1000 солдат.
Об этом сообщает правительство земли Бавария.
— Армия США размещает более 1000 дополнительных военнослужащих в Баварии. Инвестиции (предусмотрены на это) – около 1,6 миллиарда долларов до 2032 года, – говорится в сообщении.
США объявили о своем решении 16 ноября. Речь идет о дополнительных двух подразделениях — 7-й инженерной бригаде и 1-м батальоне 57-го артиллерийского полка ПВО. Батальон противовоздушной обороны реорганизован и передан в состав 52-й артиллерийской бригады ПВО.
Военнослужащие и члены семей будут дислоцированы в Ансбахе.
Кроме того, США объявили об инвестициях около 1,6 миллиарда долларов в американский гарнизон в Ансбахе, в который также входит объект Иллесхайм. Инвестиции рассчитаны до 2032 года.
Глава земельной канцелярии Флориан Херрманн приветствовал новость, назвав это «ценным сигналом в трансатлантическом партнерстве в области безопасности». По его словам, «для архитектуры безопасности в Германии и Европе очень важно, что США расширяют присутствие своих войск и что мы вместе посылаем сигнал силы и единства восточному флангу НАТО».
Президент США Джо Байден объявил о размещении дополнительных войск США в Европе на саммите НАТО в Мадриде.
Его предшественник, Дональд Трамп, наоборот, собирался уменьшить американский военный контингент в ФРГ.
Напомним, США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.