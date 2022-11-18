США увеличат контингент своих военных в Германии, в частности, в Баварии – на 1000 солдат.

Об этом сообщает правительство земли Бавария.

— Армия США размещает более 1000 дополнительных военнослужащих в Баварии. Инвестиции (предусмотрены на это) – около 1,6 миллиарда долларов до 2032 года, – говорится в сообщении.

США объявили о своем решении 16 ноября. Речь идет о дополнительных двух подразделениях — 7-й инженерной бригаде и 1-м батальоне 57-го артиллерийского полка ПВО. Батальон противовоздушной обороны реорганизован и передан в состав 52-й артиллерийской бригады ПВО.

Военнослужащие и члены семей будут дислоцированы в Ансбахе.

Кроме того, США объявили об инвестициях около 1,6 миллиарда долларов в американский гарнизон в Ансбахе, в который также входит объект Иллесхайм. Инвестиции рассчитаны до 2032 года.

Глава земельной канцелярии Флориан Херрманн приветствовал новость, назвав это «ценным сигналом в трансатлантическом партнерстве в области безопасности». По его словам, «для архитектуры безопасности в Германии и Европе очень важно, что США расширяют присутствие своих войск и что мы вместе посылаем сигнал силы и единства восточному флангу НАТО».

Президент США Джо Байден объявил о размещении дополнительных войск США в Европе на саммите НАТО в Мадриде.

Его предшественник, Дональд Трамп, наоборот, собирался уменьшить американский военный контингент в ФРГ.

Напомним, США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.