США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

Он подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.

— Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель, — сказал Джейк Салливан.

Он добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.

Джейк Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.

Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.