США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Он подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.
— Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель, — сказал Джейк Салливан.
Он добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.
Джейк Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.
Об этом заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Он подчеркнул, что США по-прежнему стабильны в оказании помощи в области безопасности Украине.
— Вы знаете об одном пакете помощи, о котором мы только что объявили, будет и другой в ближайшие несколько недель, — сказал Джейк Салливан.
Он добавил, что второй пакет помощи будет примерно того же объема, какими были предыдущие пакеты помощи.
Джейк Салливан отметил, что Белый дом консультируется с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год.
Ранее сообщалось, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.