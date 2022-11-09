США сделают все возможное, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированную территорию до наступления зимы.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, россияне продолжают окапываться в Херсоне, и, несмотря на заявления России о депортации гражданских с правого берега Днепра США, не видят вывоз большого количества местных жителей.

— С приближением зимы такие аспекты, как местность, грязь, снег и лед, будут создавать дополнительные проблемы. Поэтому Украина проводит контрнаступление, чтобы воспользоваться временем, – сказал генерал.

Он подчеркнул, что США сосредоточятся на поддержке Украины перед зимой, чтобы она имела лучшие шансы освободить территорию.

Напомним, спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер также заявил, что Штаты вместе с союзниками и партнерами обсуждают возможности для обеспечения Украины необходимой техникой из- за умышленного разрушения Россией критически важной инфраструктуры.

Он также рассказал, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей : долгих боев или прикрытия для ухода из региона.