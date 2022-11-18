Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Франциска изданию La Stampa.

- Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине, - сказал он.

На вопрос, верит ли он в примирение Москвы и Киева, понтифик призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

— Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирие, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, плод диалога, — сказал он.