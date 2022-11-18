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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Россию вывести своих военных и другой российский персонал из Запорожской АЭС, отказаться от «необоснованных претензий» на владение станцией и прекратить какие-либо действия на украинских ядерных объектах.
Об этом пишет Радио Свобода.
Резолюция поддержана 17 ноября большинством членов совета, в который входят 35 стран. В ней также говорится, что МАГАТЭ не выявило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации (так называемых «грязных бомб») в Украине.
В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили три украинских ядерных объекта. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится взорвать на своей территории так называемую «грязную бомбу», а ответственность за применение такого оружия возложить на Россию. Киев и страны Запада назвали обвинения Москвы лживыми.
В резолюции также выражается глубокая обеспокоенность из-за давления на украинский персонал ЗАЭС, а также неоднократные нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов.
Это уже третья резолюция МАГАТЭ, посвященная проблеме ядерной безопасности в Украине с начала российского вторжения в феврале этого года. Против выступили Россия и Китай. Семь стран – Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Южно-Африканская Республика, Кения и Намибия воздержались от голосования.
В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене назвали документ «непрофессионально составленным», выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и «содержащий фактологические ошибки».
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на 3 действующих атомных электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС.
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Россию вывести своих военных и другой российский персонал из Запорожской АЭС, отказаться от «необоснованных претензий» на владение станцией и прекратить какие-либо действия на украинских ядерных объектах.
Об этом пишет Радио Свобода.
Резолюция поддержана 17 ноября большинством членов совета, в который входят 35 стран. В ней также говорится, что МАГАТЭ не выявило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации (так называемых «грязных бомб») в Украине.
В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили три украинских ядерных объекта. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится взорвать на своей территории так называемую «грязную бомбу», а ответственность за применение такого оружия возложить на Россию. Киев и страны Запада назвали обвинения Москвы лживыми.
В резолюции также выражается глубокая обеспокоенность из-за давления на украинский персонал ЗАЭС, а также неоднократные нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов.
Это уже третья резолюция МАГАТЭ, посвященная проблеме ядерной безопасности в Украине с начала российского вторжения в феврале этого года. Против выступили Россия и Китай. Семь стран – Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Южно-Африканская Республика, Кения и Намибия воздержались от голосования.
В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене назвали документ «непрофессионально составленным», выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и «содержащий фактологические ошибки».
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на 3 действующих атомных электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС.