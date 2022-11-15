Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на 3 действующих атомных электростанции Украины, а также на Чернобыльскую АЭС.

Об этом пишет «УП» со ссылкой на МАГАТЭ.

«По просьбе Украины между правительством и МАГАТЭ была достигнута договоренность о направлении групп экспертов агентства по ядерной и физической ядерной безопасности на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС)».

Сообщается, что МАГАТЭ также направит свою третью такую экспертную миссию в Чернобыль.

На начальном этапе каждая миссия будет продолжаться около недели, сказал Рафаэль Гросси, добавив, что за ними могут следовать другие, если это будет необходимо.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на прошлой неделе провело экспертную миссию на атомном объекте в Харькове : он сильно поврежден обстрелами, но без каких-либо признаков «радиологического выброса или перенаправления заявленного ядерного материала».