Бывший спикер Бундестага и эксминистр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал прошлые ошибки в отношениях с Россией.

Об этом он сказал в интервью изданию Handelsblatt, пишет "Европейская правда».

На вопрос, сердится ли он на себя из-за допущенных ошибок, политик-мастодонт ответил, что «мы не хотели этого видеть».

Работая министром внутренних дел, вспоминает Шойбле, он обсуждал со своим российским коллегой, как можно было вместе бороться с исламистским террором.

— Я могу посмотреть, что делает Россия в Чечне. Или послушать тогдашнего президента Польши Леха Качиньского. После нападения России на Грузию он предупредил: сначала идет Грузия, потом Украина, Молдова, затем страны Балтии, а затем Польша. Он был прав, – сказал Вольфганг Шойбле.

Говоря о бывшем канцлере Ангеле Меркель, Вольфганг Шойбле отметил: примечательно, что даже сейчас в отношении России она не может сказать, что мы допустили ошибку.

Когда его спросили, завершен ли его список великих канцлеров, включающий Конрада Аденауэра, Вилли Брандта и Гельмута Коля, Вольфганг Шойбле ответил: «На данный момент да. Будет ли госпожа Меркель причислена к великим канцлерам, возможно, еще рано, чтобы делать окончательные выводы».

Напомним, Германия взяла на себя расходы по транспортировке в размере $14 миллионов для судна с пшеницей из Украины в Эфиопию.