Ненастная погода – не помеха выглядеть модно. Надежная зимняя обувь – одна из самых необходимых покупок в холодную погоду. Теплые и нескользящие модели в первую очередь предназначены для борьбы с зимним холодом и скользкими условиями. Но, конечно, как и лучшие пуховики и уютные зимние свитера, трендовые пары сделают ваши образы гораздо актуальнее.

Женские зимние ботинки должны быть элементом, который завершает ваш образ в этом сезоне. Идеальные модели делают модный акцент, но при этом функциональны. Именно такие изделия представлены в последних коллекциях онлайн-магазина «Миратон». Брендовая обувь, которую можно приобрести в Miraton, отличается лучшими характеристиками:

Изготовлена из натуральных или высокотехнологичных экоматериалов.

Сопровождается гарантией качества.

Представлена в разных стилистических направлениях.

Можно подобрать пару для офиса или торжества, активного отдыха или ежедневной носки.

Неизменно соответствует горячим модным тенденциям.

Об оптимальном сочетании трендов и практичности мы и расскажем дальше на примерах.

Модели-фавориты Fall-Winter 22/23

Среди модных пар для модниц найдется обувь для каждого случая в зависимости от вашего образа жизни.

Повседневные

Выберите гладкие кожаные ботильоны на каждый день, но с подкладкой из шерсти и нескользящей подошвой, чтобы подготовиться к зимним условиям.

Для улицы

Если вы проводите много времени на свежем воздухе, выберите удобные угги с густым мехом внутри. А чтобы разбавить луки, рассмотрите вариант яркой расцветки.

Элегантные

Высокие сапоги с голенищем до колена на устойчивом каблуке – беспроигрышное решение, чтобы выглядеть утонченно в любом наряде: как с кэжуал-денимом, так и с изящным платьем.

Для активных модниц

Берцы с отделкой из овчины уютные, удобные и теплые. Их можно сочетать с чем угодно: от платьев и колготок до леггинсов на флисовой подкладке. Дополнительного модного веса аутфитам придаст оригинальный декор.

Для путешествий

Треккинговая модель в спортивном стиле, выполненная в технике colour block, привнесет жизнерадостности в зимние наряды, будь то на природе или в городе.

Для офиса

Интересным решением станут стеганые ботинки на платформе с байковой подкладкой – оптимальный вариант, чтобы выглядеть эффектно, соответствовать дресс-коду и при этом соблюдать баланс тепла между улицей и помещением.

Для пеших прогулок

Наденьте утепленные кроссовки (существует много версий на меху) для выполнения ежедневных дел, прогулок с собакой или чтобы с комфортом преодолеть путь до тренажерного зала и обратно.

Для снежной погоды

Сноубутсы с поверхностью из водонепроницаемого металлизированного нейлона – легкий и теплый вариант, да и выглядят они очень стильно.

Нарядные

Для особых событий выберите классические ботфорты дымчатого оттенка с замшевой или велюровой поверхностью, чтобы выглядеть сногсшибательно.

В широком ассортименте актуальной обуви каждая модница сможет найти пару по своему вкусу.

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