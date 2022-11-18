Бывший военнослужащий вооруженных сил РФ заявил о готовности сотрудничать с международным расследованием военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

— эксвоеннослужащий в/ч 51460 Никита Чибрин в Испании. Первые селфи и фото от него. Никита пригласил политубежище и международную защиту и готов давать показания о командире в/ч 51460 Омурбекове, которого считает террористом, — говорится в сообщении.

Чибрин сбежал из зоны боевых действий сначала в Россию, затем в Казахстан, откуда сумел вылететь в Мадрид.

—Это преступная война, которую развязала Россия. Я хочу сделать все, чтобы остановить ее, – заявил солдат.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину это военное подразделение дислоцировалось в Буче, где, по данным украинской разведки, оккупанты совершали массовые убийства мирных украинцев.

— Никита был в подразделении связи и имеет важную информацию, он хочет сотрудничать с международным расследованием в Гааге и ООН и не хочет возвращаться в Россию. По крайней мере, пока правит Путин, — отмечает в своем сообщении основатель Gulagu.net.

Российский дезертир обратился в испанскую полицию с просьбой предоставить ему политическое убежище и заявил о готовности давать показания о военных преступлениях в Украине.

Напомним, что Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей, перебежчиков и коллаборантов.