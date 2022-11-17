Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей, перебежчиков и коллаборантов.

Об этом сообщает пресс- служба ДБР.

— Всего с 24 февраля 2022 года ДБР расследует 1 тыс. 98 преступлений против основ национальной безопасности, а именно: 899 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины), 158 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111- 1 УК Украины), десять уголовных производств – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК) и другие, – говорится в сообщении.

По результатам работы ДБР 436 фигурантам уже сообщено о подозрении, 286 человек объявлены в розыск, 1 тысяча 224 человека проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

По этим статьям уже направлено в суд 94 производства.

Наибольшее количество производств открыто в Луганской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, суд приговорил к 15 годам заключения 72-летнюю жительницу Николаева , которая передавала российскому куратору данные о размещении подразделений ВСУ. Это первый приговор во время войны в указанной категории производств на Николаевщине.