|Швидкість вітру:
|6.5 м/с
|Схід сонця:
|07:00
|Захід сонця:
|16:14
|Температура завтра:
|+11 C°
|Швидкість вітру:
|4.4 м/с
|Схід сонця:
|07:17
|Захід сонця
|16:08
|Температура завтра:
|-1 C°
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на отчет ISW.
«Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил», - говорится в сообщении.
Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.
По оценке ISW Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.
«Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения», - говорят аналитики.
Очередная волна мобилизации, предполагаемая в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству по подготовке как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест.
«Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине», — заключают аналитики.
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.
Об этом пишет "УП" со ссылкой на отчет ISW.
«Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил», - говорится в сообщении.
Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.
По оценке ISW Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.
«Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения», - говорят аналитики.
Очередная волна мобилизации, предполагаемая в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству по подготовке как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест.
«Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине», — заключают аналитики.
Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.
Также Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.