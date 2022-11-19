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Генштаб подтвердил огненное поражение района сосредоточения россиян в Михайловке Скадовского района.

Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Также, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка Донецкой области по направлению Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых — недавно мобилизованные, сообщает Генштаб.

Напомним, вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризовано 7 оккупантов и 2 единицы авто-бронетехники, сам пункт базирования разрушен.