Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.

«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине», — обратился Олаф Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

«Никто не имеет права забирать себе чужую территорию», - добавил канцлер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.