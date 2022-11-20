|Скорость ветра:
|5.1 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца
|16:07
|Температура завтра:
|C°
Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.
«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине», — обратился Олаф Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.
«Никто не имеет права забирать себе чужую территорию», - добавил канцлер.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.
Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, которое приводит Spiegel.
«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине», — обратился Олаф Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.
«Никто не имеет права забирать себе чужую территорию», - добавил канцлер.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.